'S&P 500'de yüzde 10 düzeltme mümkün'

Guggenheim Global Partners CEO'su Scott Minerd, ABD borsasında %10'luk bir düzeltme hareketini mümkün gördüğünü söyledi.

Minerd, beklentisine gerekçe olarak şirket karlılıklarında beklenen azalmayı gösterdi ve "Şu aşamada düşüşün yüzde 10'luk bir düzeltme süreci olabileceği kanaatindeyiz." dedi.

Yönetici, beklentileri konusunda gelen haberleri yakından izlemeyi sürdürdüklerinin altını çizerken, "Çin'de ekonomik yavaşlamanın hızlanması halinde düşüş yüzde 20 düzeylerine de ulaşabilir" yorumu yaptı.