Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Uzmanpara'S&P 500'de yüzde 10 düzeltme mümkün'
HaberlerUzmanpara Haberleri 'S&P 500'de yüzde 10 düzeltme mümkün'

'S&P 500'de yüzde 10 düzeltme mümkün'

Guggenheim Global Partners CEO'su Scott Minerd, "S&P 500'de yüzde 10 düzeltme mümkün görünüyor." ifadelerini kullandı.

22.09.2021 - 12:51 |
'S&P 500'de yüzde 10 düzeltme mümkün'

Guggenheim Global Partners CEO'su Scott Minerd, ABD borsasında %10'luk bir düzeltme hareketini mümkün gördüğünü söyledi.

Minerd, beklentisine gerekçe olarak şirket karlılıklarında beklenen azalmayı gösterdi ve "Şu aşamada düşüşün yüzde 10'luk bir düzeltme süreci olabileceği kanaatindeyiz." dedi.

Yönetici, beklentileri konusunda gelen haberleri yakından izlemeyi sürdürdüklerinin altını çizerken, "Çin'de ekonomik yavaşlamanın hızlanması halinde düşüş yüzde 20 düzeylerine de ulaşabilir" yorumu yaptı.

'Kapalı kunduracı göğsü ameliyatı' olan hasta sağlığına kavuştu

'Kapalı kunduracı göğsü ameliyatı' olan hasta sağlığına kavuştu

Çanakkale'de çaldığı altınları, Balıkesir'de satarken yakalandı

Çanakkale'de çaldığı altınları, Balıkesir'de satarken yakalandı

bu haberleri kaçırma

GÜNCEL HABERLER

'Kapalı kunduracı göğsü ameliyatı' olan hasta sağlığına kavuştu

'Kapalı kunduracı göğsü ameliyatı' olan hasta sağlığına kavuştu

Çanakkale'de çaldığı altınları, Balıkesir'de satarken yakalandı

Çanakkale'de çaldığı altınları, Balıkesir'de satarken yakalandı

İSO Başkanı Bahçıvan: Mesleki eğitimi ilave katkılarla desteklemeliyiz

İSO Başkanı Bahçıvan: Mesleki eğitimi ilave katkılarla desteklemeliyiz

ABD'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 2 bin 236 kişi hayatını kaybetti

ABD'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 2 bin 236 kişi hayatını kaybetti

Kosova'da araçlar geçici plaka verilmesine yönelik protestolar sürüyor

Kosova'da araçlar geçici plaka verilmesine yönelik protestolar sürüyor

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Polisi şehit edip, 2 kişiyi öldüren sanığa 1'i ağırlaştırılmış 3 kez müebbet

Polisi şehit edip, 2 kişiyi öldüren sanığa 1'i ağırlaştırılmış 3 kez müebbet

Sıradaki Haber
Hesaba yatıyor, zam geldi 8 bin 904 lira

Hesaba yatıyor, zam geldi 8 bin 904 lira

Sıradaki Haber
Almanya Sağlık Bakanı normal hayat için tarih verdi

Almanya Sağlık Bakanı normal hayat için tarih verdi

Sıradaki Haber
'Kapalı kunduracı göğsü ameliyatı' olan hasta sağlığına kavuştu

'Kapalı kunduracı göğsü ameliyatı' olan hasta sağlığına kavuştu

Sıradaki Haber