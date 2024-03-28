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Uzmanpara S&P, ABD'nin notunu teyit etti
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S&P, ABD'nin notunu teyit etti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global, ABD'nin kredi notunu teyit etti.

28.03.2024 - 09:28 | | Foreks Haber
S&P, ABD'nin notunu teyit etti

S&P Global'den yapılan açıklamaya göre ülkenin uzun dönem kredi notu "AA+", kısa dönem kredi notu "A+1+" olarak teyit edildi.

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Açıklamada sağlam büyüme, kapsamlı para politikası esnekliği ve dünyanın önde gelen rezerv para biriminin ihraççısı olarak benzersiz statüyle bağlantılı faydalar ile çeşitlendirilmiş ve dirençli bir ekonominin, ABD'nin ülke notunun temelini oluşturduğu belirtildi.

S&P Global, "Net genel hükümet borcunun GSYH'nin %100'üne yaklaşması ve gelire olan faizin %10'un üzerinde olmasıyla birlikte yüksek borç yükü ve ABD mali dinamiklerini güçlendirmek için iki partili iş birliğini toplamadaki zorluklar kredi zayıflıklarıdır" denildi.

Kredi notunun görünümü "durağan" olarak devam edecek.

Açıklamada görünümün "durağan" kalmasının, ekonomik dayanıklılığın devam edeceğine dair beklentilerini gösterdiğine işaret edilerek, "Proaktif, etkili para politikası uygulaması ve hükümet yetkililerinin, borç tavanının belirlenmesi gibi yakın vadeli mali son tarihleri zamanında çözmeye devam edeceği yönündeki görüşümüzü yansıtıyor" şeklinde görüş belirtildi.

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S&P Global, ABD'nin bu yıl yüzde 2,5 büyüdükten sonra, gelecek iki yıl sırasıyla yüzde 1,5 ve yüzde 1,7 büyüyeceğini öngördü.

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