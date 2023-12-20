S&P, Brezilya'nın kredi notunu yükseltti

S&P Global'den yapılan açıklamaya göre ülkenin "BB-" olan uzun vadeli kredi notu "BB"ye çıkarıldı.

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Brezilya'nın küresel ölçekteki kısa vadeli notu "B", ulusal ölçekteki uzun vadeli notu ise "brAAA" olarak teyit edilirken, konvertibilite değerlendirmesi de "BB+"dan "BBB-"ye yükseltildi.

S&P Global not artırımı ile ilgili değerlendirmesinde Brezilya'da yakın zamanda onaylanan vergi reformunun ülkenin son yedi yıldaki pragmatik politika uygulama geçmişini genişlettiğini belirtti.

Değerlendirmede, "İyileşen ancak hala orta derecede zayıf olan ekonomik büyüme beklentileri ve zayıf mali durum, Brezilya'nın kredi itibarını kısıtlamaya devam ediyor" denildi.

Kredi notunun görünümü "durağan" olarak belirlendi. Kuruluş "durağan" görünümün ülkenin mali dengesizliklere ve hala zayıf olan ekonomik beklentilere çözüm bulma konusunda yavaş ilerleme kaydedeceğine, güçlü dış pozisyon ve enflasyon beklentilerini yeniden sabitlemeye yardımcı olan para politikasıyla dengeleneceğine dair beklentisini yansıttığını ifade etti.