S&P, Çin için büyüme beklentisini düşürdü

S&P Global, Asya bölgesinin gelişmiş ekonomilerinin şu ana kadar düşük ancak pozitif büyümeyle yumuşak inişler yaşadığını belirterek, "Asya'nın yükselen piyasa ekonomileri güçlü genişlemelere hazırlanıyor" değerlendirmesinde bulundu.

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S&P Global, "Asya-Pasifik 2023 Yılı 4.Çeyrek Dönemi; Çin'deki Yavaşlamanın Ortasında Dayanıklı Büyüme" raporunu yayınladı.

Raporda Çin büyüme tahmini 2023 yılı için yüzde 5,2'den yüzde 4,8'e, 2024 yılı için ise yüzde 4,8'den yüzde 4,4'e çekildi. Bölgenin geri kalanı için 2023 yılı büyüme tahmini hafif yukarı revizyonla yüzde 3,9'a çıkarılırken, 2024 yılı için yüzde 4,4 olarak korundu.

Kurum Çin'de özellikle konut satışları ve inşaatlarının beklenenden çok daha zayıf olmasının 2023'te ve özellikle 2024'te genel büyümenin önemli ölçüde daha düşük olması anlamına geleceği yönünde uyarıda bulundu.

Raporda, "Artan gıda ve petrol fiyatları, çekirdek enflasyonun kontrol altına alınmasında kaydedilen ilerlemeye rağmen merkez bankalarının faiz oranlarını düşürmek için acele etmemesi durumunu güçlendiriyor" denildi.

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Bölgenin büyük ekonomilerden Japonya'nın 2023 yılı beklentisi yüzde 1,2'den yüzde 1,6'ya çıkarılırken, 2024 yılı beklentisi yüzde 1,1'den yüzde 1'e düşürüldü. Güney Kore için 2023 yılı beklentisi yüzde 1'den yüzde 1,2'ye, 2024 yılı için yüzde 2'den yüzde 2,2'ye çıkarıldı.