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S&P, Çin'in notunu teyit etti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P, Çin'in uzun vadeli kredi notunu A+ ve kısa vadeli kredi notunu A-1 olarak teyit etti. Görünümü 'durağan' olarak korudu.

25.06.2021 - 10:14 |
S&P, Çin'in notunu teyit etti

S&P, Çin'in 'durağan' görünümünün güçlü GSYH büyümesinin devam edeceği ve gelecek 3-4 yılda mali performansın iyileşeceği beklentisini yansıttığını vurguladı.

Kredi derecelendirme kuruluşu yaptığı değerlendirmede, Çin'in diğer orta gelir ekonomilerine göre ortalamanın üzerinde ekonomik büyümeyi gelecek birkaç yılda devam ettirmesinin büyük olasılık olduğunu belirtirken, 2020'de pandemi karşıtı tahviller ve yerel yönetimlerin merkezi hükümete büyük miktarda borçlanma kağıdı ihraç etmelerine bağlı olarak mali durumun kötüleştiğini de vurguladı. Ancak S&P,  borç oranının gelecek 2 yılda istikrar kazanmasını beklediklerini de ifade etti.

S&P raporunda Çin ekonomisinin 2021-2024 döneminde yıllık ortalama reel GSYH büyümesinin yüzde 5'in üzerinde olmaya devam edeceğini tahmin ederken, bu yıl GSYH'nın yüzde 8,3 büyüyeceğini ve kişi başına milli gelirin 2021'de 12 bin 500 dolar olacağını da öngördü.

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