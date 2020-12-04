S&P Dow Jones gelecek yıl 'kripto endeksleri' hazırlayacak

S&P Dow Jones Endeksleri Yenilikçilik ve Strateji Başkanı Peter Roffman, konuyla ilgili açıklamasında, bu konuda veri sağlayıcısı olarak Lukka'yı seçtiklerini söyledi. Kripto para birimleri gibi dijital varlıkların "hızla gelişen bir varlık sınıfı" olarak ileri çıktıklarına işaret eden Roffman, "Bu gelişmelerle birlikte, bağımsız, güvenilir ve kullanıcı dostu karşılaştırmalar için doğru zaman" dedi.

İsviçreli yatırım ürünleri yaratıcısı Valor'dan yapılan açıklamada da, ücret ödenmeden işlem yapılabilecek, Bitcoin borsasında işlem gören ürün "Bitcoin Zero"yu piyasaya sürdüğünü duyurdu. Açıklamaya göre, alanında ilk olduğu belirtilen yeni ürün Stockholm merkezli Nordic Growth Market borsasında işlem görmeye başlayacak.