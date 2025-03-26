Euro Bölgesi için büyüme tahminini düşürdü

S&P Global Ratings'in "Euro Bölgesi Ekonomik Görünüm 2025 2. Çeyrek:Belirsizlikte Bir Dünya" başlıklı raporu yayımlandı.

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Buna göre kurum, Euro Bölgesi için bu yıla yönelik ekonomik büyüme öngörüsünü ABD'nin tarifelerinin olası etkileri ve diğer belirsizlikler nedeniyle daha önceki tahmin olan yüzde 1,2'den yüzde 0,9'a çekti. Ancak Almanya ve Avrupa Birliği'ndeki (AB) mali teşvik önlemlerine bağlı olarak 2026'dan itibaren ekonomik büyümede önemli bir toparlanma bekleniyor.

Avrupa Merkez Bankasının haziranda yılın son faiz indirimini yapabileceği ve faizi yüzde 2,25'e kadar düşürebileceği öngörülürken, 2026'nın ikinci yarısında faiz artışlarının gelebileceği tahmin ediliyor.

S&P Global Ratings Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Başekonomisti Sylvain Broyer, rapora ilişkin değerlendirmesinde, ekonomik görünümün belirsiz olduğunu belirterek, "Bu yüzden ABD tarifelerinin sonucuna ilişkin birkaç farklı senaryoyu değerlendiriyoruz. Tarifelerin etkili olduğu bir senaryoda, Euro Bölgesi'ndeki ekonomik büyüme bu yıl yüzde 0,5 ve 2026'da yüzde 1,2'de sınırlı kalabilir." ifadesini kullandı.