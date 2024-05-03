S&P, Fed'den faiz indirimi beklentisini öteledi

S&P yaptığı açıklamada, "Bu döngüdeki ilk faiz indiriminin Aralık 2024'te, yani önceki tahminimizden yaklaşık iki çeyrek sonra gerçekleşeceğini öngörmektedir. Beklediğimiz kümülatif faiz indirimi miktarı 250 baz puan olarak değişmeden kalırken, bu döngü için nihai politika faizine artık 2026'nın ikinci yarısında ulaşılacağını görüyoruz. Bu politika faizi tahmin değişikliğiyle tutarlı olarak, temel ABD hükümeti ve piyasa faizlerine ilişkin tahminimizi de güncelledik" dedi.