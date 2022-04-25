S&P, İngiltere'nin kredi notunu teyit etti

S&P'den yapılan açıklamaya göre ülkenin uzun ve kısa dönem yabancı para cinsinden kredi notu "AA", yerel para cinsinden notu "A-1+" olarak teyit edildi.

Açıklamada İngiltere'nin enflasyonunun bu yıl ortalama yüzde 6,3 ile 1991 yılından bu yana en yüksek seviyede olacağının ve bunun daha da yüksek olma riskleri taşıdığının tahmin edildiği belirtildi.

Kredi derecelendirme kuruluşu "Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin etkisiyle artan fiyat baskıları reel gelirleri aşağı çekiyor" değerlendirmesinde bulundu.

S&P bu yıl GSYH tahminini 2021 yılı Aralık ayında öngördüğü yüzde 4,6'dan yüzde 3,5'e revize etti.

Açıklamada "Enflasyon aynı zamanda hükümetin faiz harcamalarındaki artışı da körüklüyor. Ancak kamu maliyesi genel olarak güçleniyor ve net genel devlet borcunun 2021 yılı sonundaki yüzde 96'dan 2025 yılına kadar GSYH'nin yüzde 92'sine düşmesi bekleniyor" denildi.

Kredi notunun görünümü "durağan" olarak devam edecek.