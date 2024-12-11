S&P, Intel'in kredi notunu düşürdü

S&P Global Ratings salı günü, çip üreticisi Intel Corp'un yeni sekmede açılan kredi notunu, yavaş iş toparlanması ve yönetim değişikliklerinin ardından yaşanan belirsizlik nedeniyle 'BBB+'dan 'BBB'ye düşürdü.

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Intel'in bu yılın ilk dokuz ayındaki geliri, bir önceki yılın aynı dönemine göre kabaca yatay seyrederek 38,84 milyar dolar olarak gerçekleşti.

S&P Global, Intel'in entegre üretim stratejisi için kritik öneme sahip olan CEO Pat Gelsinger'in ayrılmasının da şirketin geri dönüş planının uygulanmasına belirsizlik kattığını söyledi.

Derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, "Şirketin iş stratejisinin büyük ölçüde değişmeden kalacağına dair güvencelerine rağmen, yeni CEO altında hala bir miktar değişiklik olduğunu varsayıyoruz, bu da iş dönüşünün zamanlamasına ilişkin belirsizliği artırabilir" ifadelerine yer verildi.