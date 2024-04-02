Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2024 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
Uzmanpara S&P, JP Morgan'ın görünümünü yükseltti
Haberler Uzmanpara S&P, JP Morgan'ın görünümünü yükseltti

S&P, JP Morgan'ın görünümünü yükseltti

S&P Global, JP Morgan Chase'in not görünümünü, emsallerinden daha iyi performans gösteren genişleyen kredilendirme-ticaret işinin gücünü gerekçe göstererek durağandan pozitife revize etti.

02.04.2024 - 09:13 | | Foreks Haber
S&P, JP Morgan'ın görünümünü yükseltti

S&P Global yaptığı değerlendirmede "JP Morgan birden fazla kredi türü ve hizmetinde pazar payını başarılı bir şekilde konsolide etti ve çeşitli ekonomik koşullar altında sağlam kazançlar elde etti" dedi.

Haberin Devamı

Varlıklarına göre ABD'nin en büyük bankası olan JP Morgan, 2023'ü şimdiye kadarki en iyi yıllık karıyla kapattı ve dördüncü çeyrek karı düşse de ocak ayında 2024 için beklenenden daha yüksek faiz geliri öngördü.

Bankanın hisseleri bu yıl önceki kapanışa kadar %17 yükseldi. Büyük sermayeli banka hisselerinden oluşan bir sepeti takip eden S&P 500 Bankalar Endeksi ise aynı dönemde yaklaşık %14,4 yükseldi.

S&P, "JP Morgan, emsallerinin çok ötesinde, sektör lideri karlılık ve getiriler elde etmiş ve maddi defter değerini 2004'ten bu yana yıllık %9'dan fazla artırmıştır" dedi.

Yer: Üsküdar! Denizde yüzen bir kişi gözden kayboldu

Yer: Üsküdar! Denizde yüzen bir kişi gözden kayboldu
Yerel seçim sonuçları: İstanbul'da en sağlam kaleler Kadıköy ve Bağcılar

Yerel seçim sonuçları: İstanbul'da en sağlam kaleler Kadıköy ve Bağcılar