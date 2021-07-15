'Sabitkoinler için düzenlemeye ihtiyaç var'

Temsilciler Meclisinin Finansal Hizmetler Komitesi üyelerinin sorularını yanıtlayan Powell, kripto varlıkların ABD'de ödeme sisteminin önemli bir parçası olacağını düşünmediklerini söyledi.

Powell, sabitkoinlerin ödeme sisteminin önemli bir parçası olabileceğini belirterek, uygun bir düzenleyici çerçeveye ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Merkez bankası dijital para biriminin kripto para birimleri ve sabitkoinlere daha uygun bir alternatif olup olmayacağına ilişkin bir soru üzerine ise Powell, bunun merkez bankasının dijital para birimi çıkarması için güçlü argümanlardan biri olduğunu ifade etti.

Powell, "Dijital bir ABD para birimi olsaydı, sabitkoinlere, kripto para birimlerine ihtiyacınız olmazdı." değerlendirmesinde bulundu.