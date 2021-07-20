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Sabitkoinler için 'düzenleyici çerçeve' çağrısı

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, sabitkoinlere (stablecoin) ilişkin uygun bir düzenleyici çerçeve için hızla harekete geçilmesi gerektiğini ifade etti.

20.07.2021 - 09:01 | | AA
Sabitkoinler için 'düzenleyici çerçeve' çağrısı

ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Yellen, sabitkoinleri görüşmek üzere, Para Birimi Denetleme Ofisi ile Federal Mevduat Sigorta Kurumunun katılımıyla Finansal Piyasalar Çalışma Grubu'nu (PWG) topladı.

Toplantıda, sabitkoinlerin hızlı büyümesi, bir ödeme aracı olarak olası kullanımları ve son kullanıcılar, finansal sistem ile ulusal güvenliğe yönelik potansiyel riskleri ele alındı.

Yellen, söz konusu toplantıda, sabitkoinlere ilişkin uygun bir düzenleyici çerçeve için hızla harekete geçilmesi gereğinin altını çizdi.

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