Sainsbury's çalışanlarına ikramiye ödeyecek

İngiltere'nin ikinci büyük süpermarket zinciri Sainsbury's pandemi döneminde gösterdikleri çaba nedeniyle çalışanlarına ikramiye ödeyeceğini duyurdu. Bu, Sainsbury's'in pandemi sürecinde ödediği üçüncü ikramiye olacak.

172 bin çalışanı bulunan Sainsbury's, ikramiyeyi Mayıs ayında ödeyeceğini ve ikramiyeden marketlerde çalışanların yanı sıra lojistik ve müşteri destek ekiplerinin de yararlanacağını açıkladı.

Çalışanlara yıllık maaşlarının yüzde 3'ü kadar ikramiye ödenecek. Bu tam zamanlı bir çalışanın 550 GBP ve üzerinde bir ikramiye alacağı anlamına geliyor.

Sainsbury's ayrıca çalışanlarının saat başı ücretlerini Mart'ta 9,30 GBP'den 9,50 GBP'ye çıkaracak.