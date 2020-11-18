Sakarya'dan 10 ayda 3,4 milyar dolarlık ihracat

AA muhabirinin, Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden derlediği bilgilere göre, "otomotiv şehri Sakarya" ihracat sıralamasında İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir, Ankara ve Gaziantep'in ardından 7'nci sırada bulunuyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kentin özellikle nisan ve mayıs aylarındaki ihracatında ciddi azalma yaşansa da normalleşme dönemiyle üretim ve dış satımda yeniden tırmanışa geçildi.

Yılın 10 aylık döneminde 150 ülke ve 10 serbest bölgeye ihracat gerçekleştiren Sakarya, 3 milyar 434 milyon 747 bin dolarlık dış satımla ülke ekonomisine katkı sağlamayı sürdürdü.

Ekim ayı ihracatını da geçen yılın aynı dönemine göre artıran Sakarya, 500 milyon 257 bin dolarla bu yılın en yüksek ikinci ihracat rakamına ulaştı.

İhracatta "otomotiv" sektörü yine zirvede

Toyota, TürkTraktör ve Otokar gibi üretim tesislerine ev sahipliği yapan kentin ocak-ekim dönemi ihracatında yüzde 89,3 payla otomotiv sektörü zirvede yer aldı. Söz konusu dönemde kentten 3 milyar 68 milyon 863 bin dolarlık otomotiv ihracatı yapıldı.

Kentteki otomotiv fabrikaları, Kovid-19 sürecinin ilk döneminde üretime bir süre ara verse de normalleşme dönemine girilmesiyle yeniden atağa geçti.

Yılın 10 aylık ihracatında ikinci sırayı 60 milyon 877 bin dolarla demir ve demir dışı metaller sektörü aldı. Bunu, 50 milyon 526 bin dolarla iklimlendirme sanayisi, 44 milyon 732 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 39 milyon 511 bin dolarla makine ve aksamları sektörleri izledi.

Bu sektörler arasında geçen yılın aynı dönemine göre en fazla ihracat artışı, yüzde 22,27 ile iklimlendirme sanayisi sektöründe yaşandı.

En fazla ihracat Birleşik Krallık'a yapıldı

Sakarya'dan en fazla ihracat yapılan ülke, 486 milyon 472 bin dolarla Birleşik Krallık oldu. Bu ülkeyi 329 milyon 880 bin dolarla Fransa, 290 milyon 923 bin dolarla Almanya, 262 milyon 114 bin dolarla Polonya, 243 milyon 26 bin dolarla İspanya, 202 milyon 189 bin dolarla ABD takip etti.