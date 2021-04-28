Sakarya'dan 139 ülkeye ihracat yapıldı

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden yaptığı derlemeye göre, Sakarya, ilk çeyrek ihracatında İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Gaziantep ve Ankara'nın ardından 7. sıradaki yerini korudu.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınına rağmen üretim ve dış satımdaki yükselişini sürdüren kent, yılın ilk çeyreğinde ülke ihracatına yüzde 5,4 katkı sağladı.

Sakarya, başta otomotiv olmak üzere demir ve demir dışı metaller, makine ve aksamları, iklimlendirme sanayi, kimyevi maddeler ve mamulleri, çimento cam seramik ve toprak ürünleri, çelik, elektrik elektronik ile hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörleriyle ekonomiye güç katmayı sürdürüyor.

Martta şubat ayına göre ihracatını yüzde 8,2 artıran kentten yılın ilk çeyreğinde 139 ülke ve 6 serbest bölgeye 1 milyar 427 milyon 605 bin dolarlık dış satım gerçekleştirildi.

Toyota, TürkTraktör ve Otokar gibi üretim tesislerine ev sahipliği yapan kentin ihracatında en büyük pay, yüzde 90,2 ile otomotiv sektörünün oldu. Sektörün ocak-mart dönemi dış satımı 1 milyar 287 milyon 916 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

İhracatta ikinci sırada 27 milyon 635 bin dolarla demir ve demir dışı metaller yer aldı. Bu sektörü 17 milyon 803 bin dolarla "makine ve aksamları", 16 milyon 131 bin dolarla "kimyevi maddeler ve mamulleri", 13 milyon 365 bin dolarla "iklimlendirme sanayi", 12 milyon 992 bin dolarla "çimento cam seramik ve toprak ürünleri" izledi.

En fazla ihracat Fransa'ya yapıldı

Söz konusu dönemde kentten en fazla ihracat 173 milyon 983 bin dolarla Fransa'ya gerçekleştirildi. Geçen yılın aynı dönemine göre bu ülkeye yapılan ihracatta yüzde 28,4 artış oldu.

Sakarya'nın en fazla ihracat yaptığı ikinci ülke ise 158 milyon 315 bin dolarla Birleşik Krallık olarak kayıtlara geçti.

Bu ülkeyi 131 milyon 591 bin dolarla İspanya, 116 milyon 884 bin dolarla Almanya ve 97 milyon 629 bin dolarla İtalya izledi.

"Üretim katlanarak devam ediyor"

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, AA muhabirine, hem Türkiye'de hem de Sakarya'da üretimin devam ettiğini belirterek, "Özellikle pandeminin geçen yıl ülkemize girdiğini düşündüğümüzde mart ve nisanda üretim sektöründe bazı düşüşler yaşadık. Keza otomotiv sektöründe de şehrimizin lokomotifi Toyota'da da duruşlar oldu fakat mayıs itibarıyla toparlanma başladı ve üretim katlayarak devam etti." diye konuştu.

"Hedefimiz 2023 yılında 10 milyar doları aşmak"

Altuğ, 2018'de kentte ihracat yapan 300 firma sayısının bu yıl 600'e çıktığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"İhracat rakamları da ihracatçı sayısı da artıyor. Sakarya, şu anda 2021 yılı sonu itibarıyla ihracatta 6 milyar dolarları biraz aşacak gibi görünüyor. Hedefimiz, 2023 yılında yaklaşık 1000 ihracatçıya ulaşıp 10 milyar doları aşmak olacak. Bu hedef bize çok uzak görünmüyor. Zira yeni organize sanayi bölgelerine hem ülke içi hem de dışından yatırım çalışmaları sürüyor. Dolayısıyla 10 milyar dolar hedefi, 2023 itibarıyla aşacağız gibi görüyoruz. Bu, Sakarya ve Türkiye adına mutluluk verici. Özellikle Sakarya'da yatırımların artması için elimizden geleni yapıyoruz."

Sakarya'nın hem tarımsal hem endüstriyel anlamda üreten bir şehir olduğunu vurgulayan Altuğ, "Bunun faydasını ihracat olarak görüyoruz. Pandemi döneminde bir tek yeme-içme sektörü kapalı. Onun haricinde üretim çok ciddi anlamda devam ediyor. Sakarya olarak her ay yeni bir ihracat rekoru kırarak devam ediyoruz." şeklinde konuştu.