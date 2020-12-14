Salgının seyri ekonomik risk oluşturuyor

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, ülke ekonomisine yönelik aylık raporunu yayımladı.

Raporda, Kovid-19 salgınının yayılmasını yavaşlatmak için kasımda getirilen kısıtlamaların ve dün de bunların genişletilmesinin ekonomideki toparlanma ivmesini vuracağı belirtilerek, "Ekonomide toparlanma süreci son zamanlarda devam etti ancak salgının seyri bir risk oluşturuyor." denildi.

Alman ekonomisinin ikinci çeyrekte yüzde 9,3 küçülmesinin ardından üçüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 8,2 genişlediği hatırlatılan raporda, ülkede Kovid-19'a karşı alınan yeni tedbirler ve salgında ikinci dalganın Alman ihracatını etkilemesinin ülkenin ekonomik büyümesinin yılın son çeyreğinde gözle görülür bir şekilde gerilemesine neden olabileceği vurgulandı.

Raporda, Almanya'daki geniş kısıtlamalar nedeniyle kısa süreli çalışanların (Kurzarbeit) sayısında artış olacağı kaydedildi.

2 Kasım'dan beri yürürlükte olan Kovid-19'a karşı kısmi kısıtlamaların henüz iş gücü piyasasını olumsuz etkilemediği belirtilen raporda, "Bununla birlikte kısa süreli çalışma programları için başvurularda önemli bir artış olması, çalışma saatleri azaltılmış insan sayısında bir yükselişe işaret etmektedir." denildi.

Ekonomistler, yeni tedbirlerin imalat ve inşaat sektörünü doğrudan etkilemese de ülkede ekonomik faaliyetlerin yılın son çeyreğinde durgunlaşmasını ve ekonominin yeniden küçülmesini bekliyor.

Kovid-19 önlemleri artırılacak

Almanya Başbakanı Angela Merkel, dün düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 salgınının kontrol altına alınamaması nedeniyle ülke çapında 10 Ocak'a kadar geçerli olacak geniş kısıtlamalar getirildiğini duyurdu.

Merkel, 2 Kasım'da yürürlüğe giren tedbirlerin vaka sayılarının düşürülmesi için yeterli olmadığını, son dönemde günlük yeni vaka sayısının arttığını belirterek, Kovid-19 kaynaklı ölüm sayılarının yükseldiğini, sağlık sisteminin zor durumda olduğunu vurguladı.

Başbakan Merkel ve eyalet başbakanlarının yaptığı toplantıda alınan kararlara göre, 2 Kasım'da yürürlüğe giren tedbirler geçerliliğini koruyacak.

Yeni kararlara göre, en fazla iki hanenin bir araya gelmesine izin verilecek ancak toplanan kişilerin sayısı 5 ile sınırlandırılacak. 14 yaş altı çocuklar sınırlandırma kapsamına girmeyecek.

Noel'in kutlandığı 24-26 Aralık döneminde en fazla 4 yakın akraba eve davet edilebilecek.

Yılbaşında kamusal alanda toplanma yasağı uygulanacak ve yerel yönetimlerin belirleyeceği yerlerde havai fişek atılmasına izin verilmeyecek.

Temel ihtiyaçların satıldığı iş yerleri dışında tüm mağazalar kapalı tutulacak. Benzin istasyonları, oto tamircileri, eczaneler, optikler, bankalar gibi iş yerleri açık kalacak.

Günlük vaka sayısı 16 bin 362

Almanya'da bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten ve hükümeti bilgilendiren Robert Koch Enstitüsü'ne göre, ülkede son 24 saatte 16 bin 362 kişiye Kovid-19 tanısı konulurken, virüs nedeniyle 188 kişi hayatını kaybetti.

Almanya'da toplam vaka sayısı 1 milyon 337 bin 78'e, Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı da 21 bin 975'e yükseldi.

Öte yandan, salgının başlangıcından bu yana ülkede vefat eden Türk vatandaşlarının sayısı 818 oldu. Söz konusu rakama Alman vatandaşlığına geçen Türklerin dahil olmadığı belirtildi.