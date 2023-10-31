Samsung net karını artırdı

Dünyanın en büyük bellek çipi ve akıllı telefon üreticisi Samsung Electronics, 2023 yılının üçüncü çeyreğinde net karının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37,8 artarak 5,84 trilyon won olduğunu duyurdu.

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Eylülde sona eren 3 ayda Samsung'un faaliyet karı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 77,6 düşüşle 2,43 trilyon won seviyesine geriledi. Geçen yılın aynı döneminde faaliyet karı 10,85 trilyon won seviyesindeydi.

Samsung'un net kar rakamının önemli bir bölümünü tek seferlik 1,9 trilyon wonluk gelir vergisi kazancı oluşturdu.

Üçüncü çeyrekte satışlar yüzde 12,2 azalarak 67,4 trilyon won seviyesine indi.

Samsung'un çok önemli çip bölümü bir önceki çeyrekteki 4,4 trilyon wonluk zarara kıyasla 3,75 trilyon won faaliyet zararı açıkladı. Analistler ise 3,6 trilyon won ile 3,8 trilyon won arasında bir zarar tahmin etmişti.

Şirket geçen yıl 53,1 trilyon won olan toplam sermaye harcamaları için bu yıl yaklaşık 53,7 trilyon wonluk rekor bir bütçe ayıracağını söyledi. Bunun 47,5 trilyon wonluk kısmı yarı iletken sermaye harcamalarına gidecek ve bu rakam 2022'deki 47,9 trilyon wondan biraz daha düşük olacak.