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Sanayi metallerinin fiyatı yükseldi

Londra'da bakır ve diğer sanayi metallerinin fiyatı ABD Merkez Bankası'nın (Fed) beklendiği gibi faiz oranlarını yükseltmesi ve piyasanın agresif bir sıkılaşmaya yönelik beklentilerini yumuşatmasıyla yükseldi.

05.05.2022 - 08:57 |
Sanayi metallerinin fiyatı yükseldi

Londra Metal Borsası'nda (LME) üç ay vadeli bakır saat 07.46'da %2,6 artışla 9.723 dolar/tona çıktı.  

LME'de alüminyum %0,3 artışla 3.020,50 dolar/tondan, çinko %1,9 yükselişle 4.042 dolar/tondan, kurşun %1,4 artışla 2.313,50 dolar/tondan ve kalay %0,2 primle 40.705 dolar/tondan işlem gördü.  

Shanghai Vadeli İşlemler Borsası'nda haziran vadeli bakır, Çin piyasalarının uzun bir tatil sonrası yeniden açılmasıyla sabah seansını %0,3 düşüşle 73.150 yuan (11.077,46 dolar) seviyesinde kapattı. 