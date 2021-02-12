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12.02.2021 - 13:44 | | AA

Sanayi üretim endeksi 2020'yi rekorla kapattı

Arındırılmamış sanayi üretim endeksi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını mücadelesiyle geride kalan 2020 yılını rekorla tamamladı. Endeks, geçen yılın aralık ayında 144,5'e yükselerek, verilerin açıklandığı 1986 yılından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Sanayi üretim endeksi 2020'yi rekorla kapattı
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AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de üretimden tüketime tüm ekonomik faaliyetlerde köklü değişikliklere yol açan Kovid-19 salgını, özellikle yurt içinde ilk vakaların görülmeye başlandığı Mart 2020'den itibaren ekonomik verileri olumsuz etkilemeye başlamıştı.

Türkiye İstatistik Kurumunun verilerine bakıldığında, yurt içinde ilk vakanın görüldüğü Mart 2020'de 114 seviyesinde bulunan arındırılmamış sanayi üretim endeksi, bir ay sonra dip yaparak nisanda 78,2'ye kadar geriledi. Salgına yönelik tedbir ve önlemlerin etkisiyle bu seviyeden yükselişe geçen endeks, geçen yıl mayısta 84,1'i gördükten sonra, haziranda da Kovid-19 öncesi seviyesine ulaştı ve 114,1'e yükseldi.

Özellikle geçen yılın son 4 ayında hızla yükselen ve 130'lu seviyelerin üzerine yerleşen endeks, aralıkta 144,5'e ulaştı. Böylece endeks, 2020 yılının son ayında, TÜİK'in 1986'dan itibaren yer verdiği verilerdeki en yüksek seviyesini gördü ve rekor kırdı.

Genel yıl ortalamasında da endeks rekor seviyeye ulaştı.

2018 yılını 12 aylık ortalamada 114 seviyesinde tamamlayan endeks, 2019'u 113,3 seviyesinde geride bırakmıştı. Endeks, Kovid-19 salgınının etkili olduğu 2020 yılında ise 115,8 ortalamayı gördü.

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