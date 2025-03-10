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Sanayi üretim endeksi belli oldu

Sanayi üretimi ocakta yıllık %1,2 arttı.

10.03.2025 - 10:05 |
Sanayi üretim endeksi belli oldu

Sanayinin alt sektörleri (2021=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2025 yılı Ocak ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %0,7 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi %1,2 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %5,0 arttı.

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SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK %2,3 AZALDI

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2025 yılı Ocak ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %7,5 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi %3,0 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %0,8 azaldı.

 

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