Sanayi üretimi açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Ağustos ayı sanayi üretim endeksi verisini açıkladı. Buna göre sanayi üretimi yıllık yüzde 1 arttı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde 2022 yılı Ağustos ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,4 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,2 arttı ve elektrik, gaz, buhar, iklimlendirme üretimi ile dağıtımı sektörü endeksi yüzde 3,5 azaldı.

Sanayi üretimi aylık yüzde 2,4 arttı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde 2022 yılı Ağustos ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 3,9 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,7 ve elektrik, gaz, buhar, iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,8 arttı.