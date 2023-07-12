Sanayi üretimi açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Mayıs ayı sanayi üretimi verisini açıkladı. Buna göre sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde 2023 yılı Mayıs ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %7,1 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi %0,6 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %1,3 azaldı.

SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK %1,1 ARTTI

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde 2023 yılı Mayıs ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %2,4, imalat sanayi sektörü endeksi %0,9 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %2,4 arttı.