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Sanayi üretimi açıklandı

Sanayi üretimi mayıs ayında yıllık %0,2 azalırken, aylık %1,1 oranında arttı.

12.07.2023 - 10:02 |
Sanayi üretimi açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Mayıs ayı sanayi üretimi verisini açıkladı. Buna göre sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde 2023 yılı Mayıs ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %7,1 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi %0,6 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %1,3 azaldı.

SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK %1,1 ARTTI

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde 2023 yılı Mayıs ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %2,4, imalat sanayi sektörü endeksi %0,9 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %2,4 arttı.

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