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Sanayi üretimi açıklandı

Sanayi üretimi yıllık %4,7 azaldı.

09.08.2024 - 10:18 |
Sanayi üretimi açıklandı

Sanayinin alt sektörleri (2021=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2024 yılı Haziran ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %8,6 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi %6,9 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %15,2 arttı.

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Sanayi üretimi aylık %2,1 azaldı

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2024 yılı Haziran ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %1,8 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi %3,1 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %7,8 arttı.

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