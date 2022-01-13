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Sanayi üretimi arttı

Sanayi üretimi Kasım 2021'de aylık bazda yüzde 3,3, yıllık bazda yüzde 11,4 artış gösterdi.

13.01.2022 - 10:03 |
Sanayi üretimi arttı

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2021 yılı Kasım ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %7,5, imalat sanayi sektörü endeksi %12,5 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %4 arttı.

Sanayi üretimi aylık %3,3 arttı

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2021 yılı Kasım ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %1,6 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi %3,8 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %0,4 arttı.

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