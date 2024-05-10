Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2024 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
Uzmanpara Sanayi üretimi arttı
Haberler Uzmanpara Sanayi üretimi arttı

Sanayi üretimi arttı

Sanayi üretimi yıllık %4,3 artış gösterdi.

10.05.2024 - 10:27 |
Sanayi üretimi arttı

Sanayinin alt sektörleri (2021=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2024 yılı Mart ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %7,5 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi %4,0 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %5,1 arttı.

Haberin Devamı

Sanayi üretimi aylık %0,3 azaldı

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2024 yılı Mart ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %0,2 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi %0,3 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %1,5 azaldı.

Kamu İhale Kurulu’na yapılan atamalar Resmi Gazete’de

Kamu İhale Kurulu’na yapılan atamalar Resmi Gazete’de
Belçika'da Standard Liege'e büyük şok! Taraftar isyan etti, takım maça çıkamadı

Belçika'da Standard Liege'e büyük şok! Taraftar isyan etti, takım maça çıkamadı