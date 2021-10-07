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Sanayi Üretimi Beklenti Anketi açıklandı

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ağustosta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,31 artmasını bekliyor.

07.10.2021 - 11:48 | | AA
Sanayi Üretimi Beklenti Anketi açıklandı

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 12 Ekim Salı günü açıklanacak Ağustos 2021 dönemi sanayi üretim endeksi verilerine ilişkin beklenti anketi, 8 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Buna göre, ekonomistlerin ağustos ayı takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksine ilişkin beklentilerinin ortalaması yüzde 9,31 artış yönünde oldu. Ekonomistlerin arındırılmış sanayi üretimi endeksine ilişkin beklentileri yüzde 5,52 ila yüzde 11,60 artış aralığında yer aldı.

Ekonomistler, ağustos döneminde arındırılmamış sanayi üretim endeksinin de yıllık bazda yüzde 13,07 artacağını öngörüyor.

Arındırılmış sanayi üretimi endeksi temmuzda yıllık bazda yüzde 8,7 artarken, aylık bazda yüzde 4,2 azalış göstermişti. Arındırılmamış sanayi üretim endeksi de yıllık yüzde 2,3 gerilemişti.

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