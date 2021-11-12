Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaSanayi üretimi belli oldu
HaberlerUzmanpara Haberleri Sanayi üretimi belli oldu

Sanayi üretimi belli oldu

Sanayi üretim endeksi, eylülde aylık bazda yüzde 1,5 düşerken yıllık bazda yüzde 8,9 artış gösterdi.

12.11.2021 - 10:04 | | AA
Sanayi üretimi belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı. Buna göre, eylülde takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 8,9 yükseldi.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, eylülde madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,9, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 9,7, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1 arttı.

Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde de yıllık bazda yüzde 8,82 artış oldu.

Sanayi üretiminde aylık veriler

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, eylülde ağustos ayına kıyasla yüzde 1,5 geriledi. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi eylülde bir önceki aya göre yüzde 2,2 artarken imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,6, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 3,2 azaldı.

Sanayide üretim 3. çeyrekte yıllık 10,8 arttı

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bu yılın 3'üncü çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 10,8 yükseldi. Bir önceki çeyreğe göre de mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi yüzde 1,6 artış gösterdi.

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin eylülde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,34 artmasını bekliyordu. Eylül döneminde arındırılmamış sanayi üretim endeksinin de yıllık bazda yüzde 8,03 artacağı öngörülmüştü.

    Düzce'de depreme karşı "yatay kentleşme" modeli kararlılıkla sürdürülüyor

    Düzce'de depreme karşı "yatay kentleşme" modeli kararlılıkla sürdürülüyor

    Tokat'ta değerli taşların kesimi için köylerde atölye kurulacak

    Tokat'ta değerli taşların kesimi için köylerde atölye kurulacak

    bu haberleri kaçırma

    GÜNCEL HABERLER

    Tokat'ta değerli taşların kesimi için köylerde atölye kurulacak

    Tokat'ta değerli taşların kesimi için köylerde atölye kurulacak

    Cesedi ayaklarına taş bağlanıp kanala atılan gencin kimliği belirlendi

    Cesedi ayaklarına taş bağlanıp kanala atılan gencin kimliği belirlendi

    İstanbul'da ekmeğe zam geldi

    İstanbul'da ekmeğe zam geldi

    Kuveytli turistler UTV ile kaza yaptı: 1 ölü, 2 yaralı

    Kuveytli turistler UTV ile kaza yaptı: 1 ölü, 2 yaralı

    Yalan Rüzgarı'nın ünlü oyuncusu Jerry Douglas hayatını kaybetti!

    Yalan Rüzgarı'nın ünlü oyuncusu Jerry Douglas hayatını kaybetti!

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Cesedi ayaklarına taş bağlanıp kanala atılan gencin kimliği belirlendi

    Cesedi ayaklarına taş bağlanıp kanala atılan gencin kimliği belirlendi

    Sıradaki Haber
    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 3 bin 800 TL...

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 3 bin 800 TL...

    Sıradaki Haber
    İstanbul'da kentsel dönüşüm kararı

    İstanbul'da kentsel dönüşüm kararı

    Sıradaki Haber
    Hafta sonu hava nasıl olacak? Cumartesi-Pazar hava durumu tahminleri

    Hafta sonu hava nasıl olacak? Cumartesi-Pazar hava durumu tahminleri

    Sıradaki Haber