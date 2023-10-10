Sanayi üretimi belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ağustos ayı sanayi üretimi verilerini açıkladı. Buna göre sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2023 yılı Ağustos ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %5,1, imalat sanayi sektörü endeksi %1,8 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %4,9 arttı.

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SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK %0,8 AZALDI

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2023 yılı Ağustos ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %0,2 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi %1,3 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %2,4 arttı.