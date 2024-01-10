Sanayi üretimi belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Kasım ayı sanayi üretimi verisini açıkladı. Buna göre sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde 2023 yılı Kasım ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %3,5, imalat sanayi sektörü endeksi %0,1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %4,5 arttı.

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SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK %1,4 AZALDI

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde 2023 yılı Kasım ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %4,5, imalat sanayi sektörü endeksi %1,3 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %1 azaldı.