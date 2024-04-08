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Uzmanpara Sanayi üretimi belli oldu
Haberler Uzmanpara Sanayi üretimi belli oldu

Sanayi üretimi belli oldu

TÜİK rakamları açıkladı. Şubat ayında sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,5 arttı.

08.04.2024 - 10:06 |
Sanayi üretimi belli oldu

Sanayinin alt sektörleri (2021=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2024 yılı Şubat ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %12,8 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi %11,9 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %7,7 arttı.

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Sanayi üretimi belli oldu

 

SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK %3,2 ARTTI

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2024 yılı Şubat ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %3,2 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi %3,8 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %0,3 arttı.

 

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