Sanayi üretimi belli oldu
TÜİK rakamları açıkladı. Şubat ayında sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,5 arttı.
08.04.2024 - 10:06 |
Sanayinin alt sektörleri (2021=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2024 yılı Şubat ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %12,8 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi %11,9 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %7,7 arttı.
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SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK %3,2 ARTTI
Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2024 yılı Şubat ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %3,2 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi %3,8 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %0,3 arttı.