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Sanayi üretimi belli oldu

Sanayi üretimi ağustosta yıllık %5,3 azaldı.

10.10.2024 - 10:06 |
Sanayi üretimi belli oldu

Sanayinin alt sektörleri (2021=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2024 yılı Ağustos ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %5,4 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi %5,4 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %1,6 arttı.

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SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK %1,6 AZALDI

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2024 yılı Ağustos ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %4,4 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi %1,3 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %3,2 azaldı.

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