Sanayi üretimi belli oldu
Sanayi üretimi yıllık %1,9 azaldı.
10.04.2025 - 10:06 |
Sanayinin alt sektörleri (2021=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2025 yılı Şubat ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %5,8 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi %2,5 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %8,5 arttı.
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SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK %1,6 AZALDI
Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2025 yılı Şubat ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %7,6 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi %1,6 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %3,5 arttı.