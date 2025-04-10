Sanayi üretimi belli oldu

Sanayinin alt sektörleri (2021=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2025 yılı Şubat ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %5,8 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi %2,5 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %8,5 arttı.

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SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK %1,6 AZALDI

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2025 yılı Şubat ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %7,6 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi %1,6 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %3,5 arttı.