Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2025 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaSanayi üretimi yükseldi
HaberlerUzmanparaSanayi üretimi yükseldi

Sanayi üretimi yükseldi

Sanayi üretimi yıllık %1,5 artış gösterdi.

10.01.2025 - 10:22 |
Sanayi üretimi yükseldi

Sanayinin alt sektörleri (2021=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2024 yılı Kasım ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %6,6 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi %1,2 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %11,1 arttı.

Haberin Devamı

Sanayi üretimi aylık %2,9 arttı

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2024 yılı Kasım ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %2,8 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi %3,0 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %2,0 arttı.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Bir kent dondu! 15 metrelik buz sarkıtları dehşete düşürdü

Bir kent dondu! 15 metrelik buz sarkıtları dehşete düşürdü