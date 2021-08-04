Sanayi ürün istatistikleri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılına ilişkin yıllık sanayi ürün istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye'de 2020 yılında 1 milyon 110 bin 711 otomobil, 9 milyon 733 bin 466 ev tipi buzdolabı ve dondurucu, 1 milyon 104 bin 389 kombi (hermetik), 103 milyon 905 bin 993 litre kolonya, 206 milyon 909 bin 671 ton hazır beton ve 4 milyar 644 milyon 346 bin 447 liralık tıbbi ilaç üretildi.

Girişimlerin ürettikleri ürünlerden yaptıkları satış toplamda 2 trilyon 503 milyar 774 milyon lira oldu. Bu değer 2019'da 2 trilyon 47 milyar 5 milyon lira iken 2018'de 1 trilyon 763 milyar 373 milyon lira olarak kayıtlara geçmişti.

Söz konusu satış tutarının yüzde 14,2'sini gıda sanayi ürünleri oluşturdu. Bunu yüzde 11,3 ile ana metal sanayi ürünleri, yüzde 9,4 ile motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı, yüzde 8,2 ile tekstil sanayi ürünleri takip etti.

İmalat sanayisinde 2020'de üretilen ürünler teknoloji düzeylerine göre sınıflandırıldığında, yüksek teknoloji sınıfındaki ürünlerin toplam satış değerinin yüzde 3,5'ini oluşturduğu görüldü.

Düşük ve orta-düşük teknoloji gruplarının toplamı yüzde 69,4, orta-yüksek teknoloji grubunun payı yüzde 27,1 oldu.

Ana sanayi gruplarına göre sınıflandırıldığında, toplam satış değerinin yüzde 46,4'ünü ara malları, yüzde 24,8'ini dayanıksız tüketim malları oluşturdu. Enerjinin payı ise yüzde 4,3 olarak hesaplandı.