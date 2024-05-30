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Uzmanpara Şanghay'da alüminyum 2 yılın zirvesinde
Haberler Uzmanpara Şanghay'da alüminyum 2 yılın zirvesinde

Şanghay'da alüminyum 2 yılın zirvesinde

Şanghay'da alüminyum fiyatları, yatırımcıların hafif metalin güçlü temellerine ilişkin yükseliş duruşunu sürdürmesiyle 2 yıldan uzun bir sürenin en yüksek seviyelerine çıktı.

30.05.2024 - 09:43 | | Foreks Haber
Şanghay'da alüminyum 2 yılın zirvesinde

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda (SHFE) Temmuz vadeli alüminyum kontratı, %3 artışla 21.935 yuan/ton (3.025,89 dolar) ile Mart 2022'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

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Londra Metal Borsası'nda (LME) üç ay vadeli alüminyum %0,7 artışla 2.785,50 dolar/tona yükseldi ve bir önceki seansta iki yıldan fazla bir sürenin en yüksek seviyesinde konsolide oldu.

Alüminyum bu yıl en büyük tüketici Çin'den, özellikle güneş enerjisi ve elektrikli araç sektörlerinin desteğiyle güçlü bir talep gördü.

Ana malzeme olan alüminyum fiyatları, son zamanlarda yaşanan tedarik kesintileri nedeniyle arttı.

LME'de bakır %0,7 düşüşle 10.382,50 dolara geriledi, SHFE'de bakır %1,1 düşüşle 84.000 yuan/tona geriledi.

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