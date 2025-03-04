Saudi Aramco'nun net karı düştü

Şirketten yapılan açıklamaya göre Aramco'nun net karı 2023'te 121,3 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

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Açıklamada görüşlerine yer verilen Aramco Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Amin Nasser, 2024'te yeni zirvelere ulaşan küresel petrol talebinin bu yıl daha fazla büyümesinin beklendiğini ifade etti.

Nasser, güvenilir ve daha sürdürülebilir enerjinin küresel ekonomik büyüme için kilit önemine işaret ederek, "Maksimum sürdürülebilir ham petrol kapasitemizi koruma, gaz yetkinliklerimizi genişletme, upstream ve downstream iş kollarımızı daha fazla entegre ederek ek değer yaratma ve sera gazı emisyonlarını azaltmaya katkı sağlama konularında ilerleme kaydetmeye devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Suudi Menkul Kıymetler Borsası'nda (Tedawul) yer alan duyuruya göre de şirket, geçen yıl yaklaşık 436,6 milyar dolar gelir elde etti. Bu miktar 2023'te yaklaşık 440,9 milyar dolar olarak kayıtlara geçmişti.

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Buna göre, söz konusu gerileme, düşük ham petrol fiyatları ve satış hacimlerinin yanı sıra rafine ve kimyasal ürün fiyatlarından kaynaklandı.

Uluslararası referans olarak kabul edilen Brent türü ham petrolün ortalama varil fiyatı, geçen yıl 79,86 dolar olurken, bu rakam bir önceki yıl 82,17 dolar olmuştu.