Sberbank, Avrupa pazarından çekildi

Alınan yaptırım kararlarının ardından Sberbank, Avrupa pazarından çekildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada bankanın Avrupa’da bulunan şubelerinde yaşanan nakit çıkışına vurgu yapıldı.

'SBERBANK'IN ORTAKLIKLARI BATIYOR'

Avrupa Merkez Bankası (ECB), Sberbank'ın bağlı ortaklığı Sberbank Europe AG'nin Hırvatistan ve Slovenya'daki bağlı ortaklıklarının batmakta olduklarını veya batmalarının muhtemel olduğunu bildirmişti.

ECB'den yapılan açıklamada "Sberbank Europe AG ve bağlı ortaklıkları ciddi mevduat çekişleri ile karşı karşıya. Bu durum, bankanın likidite pozisyonunu kötüleştirdi" ifadeleri kullanılmıştı.