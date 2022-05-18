Sberbank, Londra Borsası'ndan çıkmayı planlıyor

Rusya'nın en büyük bankası Sberbank, Londra Borsası'nda işlem gören depo sertifikalarının hisseye dönüşümlerinin sona ermesinin ardından Londra Borsası'ndan çıkmayı planladığını bildirdi.

Sberbank'ın depo sertifikalarına sahip olan yatırımcılar bunları 16 Haziran'a kadar Sberbank hissesine dönüştürebilecek.

Banka borsa kotundan çıkma planları konusunda Londra Borsası'nı bilgilendirdiğini de duyurdu.