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Sberbank'ın net karı arttı

Sberbank'ın net karı yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,5 artarak 826,6 milyar rubleye (yaklaşık 10,5 milyar dolar) çıktı.

09.07.2025 - 14:34 | | AA
Sberbank'ın net karı arttı

Rusya'nın en büyük bankası Sberbank'tan yapılan yazılı açıklamada, bankanın öz sermaye getiri oranının ocak-haziran döneminde yüzde 22,2 seviyesinde gerçekleştiği ifade edildi.

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Açıklamada, bankanın yıllık bazda net karının, haziran ayında yüzde 2,4 artarak 143,7 milyar rubleye, ocak-haziran döneminde ise yüzde 7,5 artarak 826,6 milyar rubleye yükseldiği kaydedildi.

Banka açıklamasında, faiz gelirlerinin de yıllık bazda yüzde 15,5 artarak 1,4 trilyon rubleye çıktığı bildirildi. Sberbank, geçen yıl 1,56 trilyon ruble ile rekor seviyede kar elde etmişti.

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