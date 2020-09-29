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29.09.2020 - 12:37 | | DHA

Schnabel: ECB daha çok "yeşil" tahvil satın alabilir

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu Üyesi Isabel Schnabel, ECB'nin "yeşil" tahvil satın almayı artırabileceğini, buna karşılık çevre dostu görünmeyen tahvillerden de uzak durabileceğini vurguladı.

Schnabel: ECB daha çok "yeşil" tahvil satın alabilir
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ECB'nin yeni yeşil politikalarının bir parçası olarak nitelendirilen söz konusu yeni önlemler, iklim riskinin değerlendirilmesindeki yetersizliklerin üstesinden gelmek için oluşturuldu. ECB, bu yeni yeşil politikalarıyla, Avrupa Birliği'nde daha fazla karbonsuzlaşmayı desteklemeyi amaçlıyor.

Frankfurt'ta düzenlenen Avrupa Sürdürülebilir Finans Zirvesi'nde konuşan Schnabel, "Eğer bu önlemlerin yeterli olduğunu görmezsek, ya da çok yavaş gelişirlerse, başka seçenekleri deneyebiliriz" dedi ve bu seçenekleri, "Çok açık ve saydam kurallara dayalı olarak, AB'nin dekarbonizasyon hedeflerine aykırı projelerin finansmanında kullanılan tahvilleri alım programından çırarabiliriz" diye tanımladı.

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