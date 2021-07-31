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SEC, Çinli şirketlerden fazla bilgi isteyecek

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), ABD'de halka açılmak isteyen Çinli şirketlere yönelik incelemelerin artacağını duyurdu.

31.07.2021 - 09:00 | | AA
SEC, Çinli şirketlerden fazla bilgi isteyecek

SEC Başkanı Gary Gensler, yaptığı yazılı açıklamada, Çin hükümetinin Çin merkezli şirketlere denizaşırı ülkelerde sermaye artımı konusunda yeni kısıtlamalar getirdiğini hatırlattı.

Çin'deki son gelişmeler doğrultusunda SEC uzmanlarından Çin merkezli şirketlerden daha fazla açıklama talep etmelerini istediğini belirten Gensler, Çinli şirketlerin açıklamalarının, Çinli yetkililerden ABD borsalarından işlem görmelerine dair izinleri ile Çin hükümetinin faaliyet gösteren şirketin mali performansını ve sözleşmeye dayalı düzenlemelerin uygulanabilirliğini önemli ölçüde etkileyebilecek gelecekteki eylemleri konusunda bilgileri de içereceğini kaydetti.

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