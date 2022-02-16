SEC'den Binance'a inceleme

ABD'nin sermaye piyasası denetim, gözetim kurulu SEC, kripto para borsası Binance'ın ABD'deki bağlı ortaklığı ile Binance'ın kurucusu Zhaou'nun iki şirketi arasındaki ilişkiyi inceliyor.

Wall Street Journal'ın haberine göre SEC, Zhaou'nun şirketleri Sigma Chain AG ve Merik Peak Ltd'nin piyasa yapıcılar olarak Binance US üzerinden kripto alım-satımı mı yaptıklarını, yoksa sürekli olarak alım ve satım yaparak fiyat oynaklığının azaltılmasına yardım mı ettiklerini inceliyor.

Binance US'in bu iki şirkete piyasaya erişim veya hız konusunda ayrıcalıklı davranıp davranmadığının incelenmekte olan temel konu olduğunu belirten WSJ, SEC'e yakın kaynakların verdikleri bilgilerin Binance US'in bu iki şirket ile bağlantısı konusunda müşterileri ne kadar bilgilendirdiğinin de soruşturulduğunu ve SEC'in Binance US'ten bilgi talep ettiğini de ortaya koyduğunu vurguladı.