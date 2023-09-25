Sektörel güven endeksleri açıklandı
Güven endeksi hizmet sektöründe %2 azaldı, perakende ticaret sektöründe %3 arttı, inşaat sektöründe %1 oranında yükseldi.
25.09.2023 - 10:06 |
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Eylül ayı sektörel güven endeksleri verisini açıkladı.
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Buna göre mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi eylül ayında bir önceki aya göre hizmet sektöründe %2 oranında azalarak 113 değerini, perakende ticaret sektöründe %3 oranında artarak 117,7 değerini ve inşaat sektöründe %1 oranında artarak 88,3 değerini aldı.