Sektörel güven endeksleri açıklandı
Güven endeksi hizmet sektöründe %0,5 arttı, perakende ticaret sektöründe %3,3 azaldı, inşaat sektöründe %0,9 arttı.
25.10.2023 - 10:02 |
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ekim ayı sektörel güven endeksleri verisini açıkladı. Buna göre mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi ekim ayında bir önceki aya göre hizmet sektöründe %0,5 oranında artarak 113,6 değerini, perakende ticaret sektöründe %3,3 oranında azalarak 113,9 değerini ve inşaat sektöründe %0,9 oranında artarak 89,1 değerini aldı.
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