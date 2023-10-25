Sektörel güven endeksleri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ekim ayı sektörel güven endeksleri verisini açıkladı. Buna göre mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi ekim ayında bir önceki aya göre hizmet sektöründe %0,5 oranında artarak 113,6 değerini, perakende ticaret sektöründe %3,3 oranında azalarak 113,9 değerini ve inşaat sektöründe %0,9 oranında artarak 89,1 değerini aldı.

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