Sektörel güven endeksleri açıklandı

Güven endeksi hizmet sektöründe ve perakende ticaret sektöründe azaldı, inşaat sektöründe ise arttı.

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Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi kasım ayında bir önceki aya göre hizmet sektöründe %2,4 oranında azalarak 110,9 değerini, perakende ticaret sektöründe %1,9 oranında azalarak 111,7 değerini ve inşaat sektöründe %2,2 oranında artarak 91,0 değerini aldı.