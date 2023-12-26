Sektörel güven endeksleri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayı sektörel güven endeksleri verisini açıkladı. Buna göre mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi aralık ayında bir önceki aya göre hizmet sektöründe %1,2 oranında artarak 112,3 değerini, perakende ticaret sektöründe %4,5 oranında artarak 116,8 değerini ve inşaat sektöründe %3,3 oranında azalarak 88 değerini aldı.

Haberin Devamı