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Sektörel güven endeksleri açıklandı

Güven endeksi aralık ayında hizmet sektöründe %1,2 arttı, perakende ticaret sektöründe %4,5 arttı, inşaat sektöründe %3,3 azaldı.

26.12.2023 - 10:04 |
Sektörel güven endeksleri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayı sektörel güven endeksleri verisini açıkladı. Buna göre mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi aralık ayında bir önceki aya göre hizmet sektöründe %1,2 oranında artarak 112,3 değerini, perakende ticaret sektöründe %4,5 oranında artarak 116,8 değerini ve inşaat sektöründe %3,3 oranında azalarak 88 değerini aldı.

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Sektörel güven endeksleri açıklandı

 

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