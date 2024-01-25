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Sektörel güven endeksleri açıklandı

Güven endeksi hizmet sektöründe %4 arttı, perakende ticaret sektöründe %1 azaldı, inşaat sektöründe %3,3 arttı.

25.01.2024 - 10:06 |
Sektörel güven endeksleri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı Ocak ayı sektörel güven endeksi verisini açıkladı. Buna göre mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi ocak ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe %4 oranında artarak 116,8 değerini, perakende ticaret sektöründe %1 oranında azalarak 115,6 değerini ve inşaat sektöründe %3,3 oranında artarak 90,9 değerini aldı.

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Sektörel güven endeksleri açıklandı

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