Sektörel güven endeksleri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı Ocak ayı sektörel güven endeksi verisini açıkladı. Buna göre mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi ocak ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe %4 oranında artarak 116,8 değerini, perakende ticaret sektöründe %1 oranında azalarak 115,6 değerini ve inşaat sektöründe %3,3 oranında artarak 90,9 değerini aldı.

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