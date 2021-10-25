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Sektörel güven endeksleri belli oldu

Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi, ekimde aylık bazda hizmet sektöründe yüzde 2,1, perakende ticaret sektöründe yüzde 4,8, inşaat sektöründe yüzde 1 arttı.

25.10.2021 - 10:06 | | AA
Sektörel güven endeksleri belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin sektörel güven endekslerini açıkladı. Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi ekimde geçen aya kıyasla hizmet sektöründe yüzde 2,1, perakende ticaret sektöründe yüzde 4,8, inşaat sektöründe yüzde 1 yükseldi.

Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi eylülde 117,8 iken, ekimde yüzde 2,1 artarak 120,3'e çıktı. Böylelikle hizmet sektörü güven endeksi son 4 yılın en yüksek değerine ulaşmış oldu. Endeks en son 2017 ekim ayında 121,8 seviyesini görmüştü. Hizmet sektöründe geçen aya göre, son 3 aylık dönemde iş durumu alt endeksi yüzde 3,8 artarak 124,7 oldu. Son 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep alt endeksi yüzde 3,2 artarak 119,1 değerini aldı. Gelecek 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi alt endeksi ise yüzde 0,8 azalarak 117'ye geriledi.

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi ekim ayında yüzde 4,8 artarak 121,1 değerini aldı. Perakende ticaret sektöründe geçen aya göre, son 3 aylık dönemde iş hacmi satışlar alt endeksi yüzde 6,1 artarak 133,5 oldu. Mevcut mal stok seviyesi alt endeksi yüzde 5,4 artarak 95,6'ya çıktı. Gelecek 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi alt endeksi de yüzde 3,2 artarak 134,3 olarak kayıtlara geçti.

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi eylülde 91,8 iken, ekimde yüzde 1 artarak 92,7 değerini aldı. İnşaat sektöründe geçen aya göre, alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi alt endeksi yüzde 1,9 azalarak 81,5 oldu. Gelecek 3 aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi alt endeksi ise yüzde 3,5 artarak 103,9'a yükseldi.

İnşaat sektöründe ekimde girişimlerin yüzde 57'si faaliyetleri kısıtlayan herhangi bir faktörün olmadığını, yüzde 43'ü ise faaliyetlerini kısıtlayan en az bir temel faktör bulunduğunu belirtti. İnşaat sektöründe faaliyetleri kısıtlayan temel faktörlerden "finansman sorunları" eylülde yüzde 25,7 iken ekimde yüzde 30, "talep yetersizliği" eylülde yüzde 22,2 iken ekimde yüzde 20,6 ve "diğer faktörler" eylülde yüzde 18,3 iken ekimde yüzde 17,4 olarak kayıtlara geçti.

 

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