Senyoraj Nedir? Senyoraj Geliri Ve Senyoraj Hakkı Ne Anlama Gelir?

Senyoraj eskiden bu yana ekonomi alanında kullanılan, paranın üretim maliyeti ile asli değeri arasındaki farkı tanımlayan ekonomik bir kavramdır.



Senyoraj Nedir?



Senyoraj Orta Çağda ortaya çıkan, derebeyleri tarafından kullanılan bir kavramdır. Bu kavram paranın üretim maliyeti ile asıl değeri arasındaki farkı gösterir Modern çağ da bu hak merkez bankasına aittir. Dünya'nın sosyalleşmesi, sosyal devlet anlayışı bu durumu beraberinde getirmiştir. Bir hak olarak bakıldığında para basma yetkisine sahip olan kurumun, bu yetkiyi kullanarak yaptığı işten elde ettiği gerçek gelirdir. Aynı zamanda bu kavram için sinyoraj şeklinde bir kullanım da söz konusudur.



Senyoraj Geliri ve Senyoraj Hakkı Ne Anlama Gelir?



Senyoraj geliri, para basımı yapan kurumların, bu işten elde ettiği gerçek geliri ifade etmektedir. Bu gelir devletin para basma amacı ile oluşmaktadır. Aynı zamanda başka bir şekilde ifade edersek de paranın basım maliyeti ile üzerinde yazılı değer arasındaki fark senyoraj geliri olmaktadır. Senyoraj hakkı ise bir nevi beylik hakkı olarak da belirtilir. Çünkü bu ifadenin ilk çıktığı dönem olan Orta Çağ'da bu hak tamamen derebeylerine aitti. Bu hakkın onlara ait olması durumunda da bu haktan elde edilen senyoraj geliri de tamamen derebeylerine aktarılmaktaydı. Sosyal kavram anlayışının olmadığı dönemler için bu durum normal karşılanmaktaydı. Ancak artık bu hak sosyal devletler de merkez bankasına ait olmaktadır. Bu da sosyal ekonominin bir getirisidir.